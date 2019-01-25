В Екатеринбурге пассажиропоток отследят по сотовым телефонам

Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга проанализирует перемещения горожан через их мобильные телефоны, чтобы достичь большего успеха с транспортной реформой. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«До конца апреля или марта 2019 года мы хотим зайти в фактический анализ пассажиропотока. Сделаем мы это с использованием интернет-технологий, когда пробки определяются по количеству сотовых телефонов на перекрёстках. Мы точно так же попробуем поотслеживать трафик», — заявил Высокинский.

Мэр рассказал, как будет работать система:

«Когда гражданин утром выехал и где-то точка эта зависла, то он на работе», — объяснил глава города.

Напомним, транспортную реформу в Екатеринбурге планируют провести летом 2019 года со второй попытки. Первая попытка провалилась в 2017 году: жителям не понравилось, что в городе уменьшится количество маршрутов, а количество пересадок, напротив, увеличится. Тем не менее и в новом варианте реформы екатеринбуржцам предстоит пересаживаться чаще, чем ранее, что создаёт ряд проблем для малоподвижных категорий граждан.

Под реформу в мэрии города уже разработали новую схему общественного транспорта. Сейчас её рассматривают с разных аспектов, в том числе — с «социальных».

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