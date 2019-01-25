Четыре ОПГ контролировали игорный бизнес в 17 городах Казахстана — МВД

Астана, , 11:14 — REGNUM Четыре транснациональные организованные преступные группы занимались нелегальным игорным бизнесом в 17 городах Казахстана, заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Маскат Байболов на круглом столе «Игромания в Казахстане: проблемы и пути решения», сообщает 25 января агентство «КазТАГ».

Байболов отметил, что с мая по август 2018 года было проведено пять оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых правоохранительным органам удалось пресечь деятельность четырех международных организаций. Доход от незаконной деятельности составил 12 млрд тенге ($31,8 млн).

Глава комитета административной полиции добавил, что основная часть доходов нелегальных букмекерских контор, выявленных в Казахстане, переправлялась за границу.

Напомним, в октябре 2018 года министерство культуры и спорта Казахстана предложило внести в закон об игорном бизнесе поправки, которые позволят жителям республики добровольно согласиться на ограничение посещений игорных заведений.

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