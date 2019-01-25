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В Тамбове экс-чиновник обладминистрации подозревается во взяточничестве

Общество

Следователи считают, что чиновник получил не менее 680 тыс. рублей

В Тамбове экс-чиновник обладминистрации подозревается во взяточничестве
Иллюстрация: Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР
Следствие

Тамбов, 25 января 2019, 11:10 — REGNUM  В Тамбове по подозрению в получении взятки задержан бывший чиновник областной администрации. По версии следствия, с 2016 по 2018 год он получил не менее 680 тыс. рублей, сообщили 25 января в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Деньги чиновник получал от подконтрольного юридического лица, которому оказывал общее покровительство.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что 24 января стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взятки в отношении сотрудницы администрации Тамбова. Она подозревается в получении 35 тыс. рублей.

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