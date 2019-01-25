CNB News: Солдат в Южной Корее подарил жизнь 5 пациентам

Кимхэ, Южная Корея, , 11:04 — REGNUM Молодой военный в Южной Корее подарил жизнь 5 пациентам, сообщает CNB News.

Согласно новостному источнику, 21-летний солдат Пак Ён Кван 14 января находился в увольнении с друзьями в районе Обандон, г. Кимхэ. Во время прогулки к молодым людям подошел незнакомый человек и ударил молодого человека по лицу, в результате чего он упал и ударился головой.

После транспортировки в одну из больниц города молодой человек перенес две операции, но так и не пришел в себя. 21 января врачи поставили диагноз — смерть мозга.

23 января родители молодого человека дали согласие на трансплантацию 6 органов, включая сердце, легкие, печень, поджелудочную железу и почки, которые были успешно пересажены 5 пациентам.