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CNB News: Солдат в Южной Корее подарил жизнь 5 пациентам

Общество

Было пожертвовано 6 органов

Кимхэ, Южная Корея, 25 января 2019, 11:04 — REGNUM  Молодой военный в Южной Корее подарил жизнь 5 пациентам, сообщает CNB News.

Согласно новостному источнику, 21-летний солдат Пак Ён Кван 14 января находился в увольнении с друзьями в районе Обандон, г. Кимхэ. Во время прогулки к молодым людям подошел незнакомый человек и ударил молодого человека по лицу, в результате чего он упал и ударился головой.

После транспортировки в одну из больниц города молодой человек перенес две операции, но так и не пришел в себя. 21 января врачи поставили диагноз — смерть мозга.

23 января родители молодого человека дали согласие на трансплантацию 6 органов, включая сердце, легкие, печень, поджелудочную железу и почки, которые были успешно пересажены 5 пациентам.

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