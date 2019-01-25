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Коммунальные службы Москвы подготовились к мощному снегопаду

Общество

В выходные столица России окажется во власти мощнейшего снегопада

Коммунальные службы Москвы подготовились к мощному снегопаду
Иллюстрация: Mos.ru
Снегоуборочная техника на улицах Москвы

Москва, 25 января 2019, 10:49 — REGNUM  Комплекс городского хозяйства Москвы полностью готов к предстоящим снегопадам, заявил вице-мэр столицы Пётр Бирюков, сообщает 25 января официальный портал мэра Москвы.

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«В субботу на смену морозам придет метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Ожидаются снегопад, метель и усиление ветра, местами до 15 метров в секунду», — рассказал Бирюков.

По его словам, коммунальное хозяйство города готово к ненастью «в полной мере». На круглосуточную очистку города от снега выйдут более девяти тысяч единиц коммунальной техники. Также будут задействованы снегоплавильные пункты: 56 стационарных и 38 мобильных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие выходные столица России окажется во власти мощнейшего снегопада.

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