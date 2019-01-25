В Прикамье отмечен рост числа невыездных должников

Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермском крае за 2018 год статус невыездных получили более 80 тысяч человек. Причиной для запретительной меры стали долги граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ведомстве отметили эффективность ограничения. В результате применения данной меры взыскателям возвращено более 1 млрд 86 млн рублей.

Число невыездных должников в Прикамье с каждым годом становится всё больше. Так, в 2017 году границу закрыли на замок для 73 тысяч пермяков, в 2018 году их количество выросло более чем на 7 тысяч.

Напомним, что в чёрный список попадают те, чья задолженность превышает 30 тыс. рублей. Если должник не оплатил задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.