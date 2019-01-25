Пятница, 25 Января 2019 года
11:14:20 МСК

В Прикамье отмечен рост числа невыездных должников

Общество

За 2018 год судебные приставы закрыли границу на замок для более 80 тысяч пермяков с долгами

В Прикамье отмечен рост числа невыездных должников
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Пермь, 25 января 2019, 10:49 — REGNUM  В Пермском крае за 2018 год статус невыездных получили более 80 тысяч человек. Причиной для запретительной меры стали долги граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ведомстве отметили эффективность ограничения. В результате применения данной меры взыскателям возвращено более 1 млрд 86 млн рублей.

Число невыездных должников в Прикамье с каждым годом становится всё больше. Так, в 2017 году границу закрыли на замок для 73 тысяч пермяков, в 2018 году их количество выросло более чем на 7 тысяч.

Напомним, что в чёрный список попадают те, чья задолженность превышает 30 тыс. рублей. Если должник не оплатил задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность судебных приставов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить