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Ученые Иракского Курдистана потребовали закрыть порнографические сайты

Общество

Иначе может пострадать подрастающее поколение

Эрбиль, Ирак, 25 января 2019, 10:52 — REGNUM  Союз исламских ученых Иракского Курдистана потребовал от властей региона заблокировать порнографические сайты, сообщает 25 января Rudaw.

«Работа всех порнографических сайтов должна быть приостановлена. Дабы это не сказалось негативно на подрастающем поколении и в целом обществе», — говорится в заявлении ученых.

Напомним, Союз исламских ученых Иракского Курдистана был создан в 1970 году национальным курдским героем Мустафой Барзани. Несмотря на это, он не является частью правительства региона и не подчиняется ему.

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