Организаторы акции «Блокадный свет» отказались от запуска шаров в небо

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Организаторы молодежной памятной акции «Блокадный свет» в Санкт-Петербурге пересмотрели формат мероприятия, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Ранее экологические активисты предупредили об угрозе, которую несет для природы запуск воздушных шаров.

Напомним, в ходе акции студенты вузов Петербурга в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады планировали запустить в небо 900 белых и 900 черных шаров, символизирующих 900 блокадных дней и ночей.

Однако после совещания организаторы решили пересмотреть формат акции, учитывая соображения экологической безопасности.

«Действительно, воздушные шары оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. Уверены, что многие против запуска шаров в небо, но никак не против использования их во время акции без запуска в небо», — говорится в заявлении организаторов, имеющемся у ИА REGNUM.

По их словам, «памятная акция состоится с новым подходом к использованию воздушных шаров».

При этом молодежные активисты Петербурга отвергли попытки некоторых критиков говорить о патриотических акциях молодежи как о «мусорных» акциях.

«Стремление организаторов направлено на увековечивание памяти о страшных днях блокады Ленинграда и подвигах, которые не забудут никогда», — отметили организаторы.

Памятная акция «Блокадный свет» пройдет 27 января в 19:30 у стен Петропавловской крепости. Она будет сопровождаться минутой молчания.

Организаторы акции — БГТУ «Военмех», дирекция Петропавловской крепости, Студенческий совет Санкт-Петербурга и другие структуры.

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