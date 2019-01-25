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Названо число жителей Южной Кореи, обратившихся за кредитом по безработице

Общество

За кредитом по безработице в Южной Корее в 2018 г. обратилось 416 тыс. человек

Названо число жителей Южной Кореи, обратившихся за кредитом по безработице
Иллюстрация: U.S. Air Force
Корейцы

Сеул, 25 января 2019, 10:48 — REGNUM  По мере роста безработицы, вызванной экономическим спадом в Южной Корее, все больше людей обращается за кредитом по безработице, сообщает YTN.

Согласно данным, предоставленным Национальной пенсионной службой, количество людей, которые подали заявки на получение кредита по безработице в конце 2018 года составило 416 тыс. человек.

Кредит по безработице — это система, с помощью которой государство субсидирует до 75% пенсии безработным, получающих пособие. Данная система позволяет снизить сумму отчислений в пенсионный фонд безработным и поддержать до ¾ пенсионных страховых взносов в период безработицы.

Данная система появилась в Корее в августе 2016 года, после чего количество людей, желающих воспользоваться услугой заметно увеличилось. В 2016 году — 128 тыс, в 2017 — 367 тыс. человек. Кроме того, такой вид кредита можно взять несколько раз (в сумме до 12 месяцев) за всю жизнь.

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Пенсионная реформа
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