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В Одессе намерены снести памятник Суворову

Общество

Вопрос подняла одесская майданщица

В Одессе намерены снести памятник Суворову
Дмитрий Левицкий. Портрет А. В. Суворова (фрагмент). 1786

Киев, 25 января 2019, 10:38 — REGNUM  Памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Одессе скоро будет снесён, написал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

В обсуждении записи о сносе памятника Суворову в Киеве одесская активистка Алёна Балаба задала вопрос: когда то же самое повторится в Одессе?

«Coming soon» (В ближайшее время — ИА REGNUM ), ответил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории бывшего Суворовского училища, а ныне военного лицея имени Ивана Богуна, убрали памятник Суворову. Вятрович назвал это событие процессом «деколонизации» Украины.

Читайте подробнее: В Киеве снесли памятник Суворову

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Война памятников на Украине
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