Список льготников-первоклассников недостаточен — екатеринбургский чиновник

Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Список категорий детей, имеющих льготные условия для отдачи своих детей в первый класс, недостаточен и нуждается в дополнении. Это признала глава департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент только дети прокуроров, судей, сотрудников силовых органов, пожарных, таможенников и военнослужащих имеют право на льготную запись. Детей ни из многодетных, ни из малообеспеченных семей в данном списке нет.

По словам Сибирцевой, в департаменте видят необходимым ввести льготы для дополнительных категорий граждан:

«Мы вместе с гордумой на протяжении двух лет выступали с совместной инициативой о введении дополнительных категорий гражданах: дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов, опекаемые дети, а также семьи, чей старший ребенок уже обучается в данной образовательной организации», — сказала Сибирцева.

Впрочем, нынешний список льготников определен федеральным законодательством, поэтому местные чиновники могут разве что послать вопрос «наверх»:

"С этой инициативой будем и в этом году выходить и продолжать работу в этом направлении, но не департамент образования это должен ввести, и не на уровне местного самоуправления. Будем надеяться, что субъект и федерация пойдут нам навстречу», — призналась руководитель.

Напомним, 25 января 2019 года мэрия Екатеринбурга подвела итоги «льготной» записи детей в первый класс на 2019 год, которая длилась чуть больше месяца — с 15 декабря 2018 года по 23 января 2019 года. Всего в первые классы записали 835 детей-льготников: их количество увеличилось на 70 человек по сравнению с 2018 годом.

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