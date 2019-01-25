В Москве отреставрировали Миусское трамвайное депо по фото и чертежам

Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве Миусскому трамвайному депо после реставрации возвращён исторический облик, сообщает 25 января официальный портал мэра Москвы.

Объект расположен на Лесной улице неподалёку от Белорусского вокзала. Указано, что комплекс зданий депо был построен в период с 1874 по 1910 год.

«Весь ансамбль выполнен в стиле промышленной неоготики, или русского промышленного эклектизма. Два здания по своей композиции и планировке напоминают готические храмы в виде трехнефных базилик — строений прямоугольной формы, состоящих из трех различных по высоте нефов (помещений)», — указано в сообщении.

Ансамбль является памятником регионального значения. Реставраторы вели работы по историческим фотографиям, чертежам и документам. Кроме восстановления исторического облика, площади бывшего депо приспосабливали к современному использованию.

Отмечается, что работы велись за частные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт борьба за сохранение дома купца Булошникова в Пресненском районе. Здание не имеет статуса памятника и не попало в охранную зону. 17 января прошли публичные слушания, где местные жители и специалисты выразили несогласие с возможной перестройкой дома. После этого мэр столицы Сергей Собянин поручил провести дополнительную экспертизу.

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