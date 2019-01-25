Мэрия Екатеринбурга заменит отменённый маршрут муниципальными автобусами

Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM Муниципальные автобусы «покроют» потерю популярного автобуса № 024 в Екатеринбурге. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для замены отменённого маршрута администрация продлит один или два существующих маршрута уже с понедельника 28 января 2019 года, пообещал мэр.

«Маршрут № 024 с понедельника будет полностью продублирован муниципальным транспортом. Дальше эта система будет работать в таком режиме», — заявил Высокинский.

Муниципальный перевозчик закупит около 100 автобусов для осуществления замены. Транспорт снабдят заметными табличками «Взамен № 024», сказал глава города.

Через два с половиной месяца мэрия планирует объявить конкурс по замене маршрута еще на два месяца, до июля 2019 года — именно на тот месяц администрация «нацелила» проведение транспортной реформы, добавил мэр.

По словам участника совещания с участием главы города депутата Госдумы Дмитрия Ионина, вероятен вариант, что маршрут «закроют» с двух сторон. Например, с района Вторчермета до центра, и от Хладокомбината №3 до центра или южного автовокзала, уточнил депутат.

Напомним, с 1 января 2019 года жители Екатеринбурга лишились популярного частного автобуса № 024. Граждане собрали около 1,5 тысяч подписей, но в администрации изначально не отнеслись серьёзно к данному акту волеизъявления жителей. Чиновники уверяли, что отмена маршрута не была «необдуманной» и никаких особых проблем для горожан не создала.

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