В Московском зоопарке появится второй вход

Москва, , 09:56 — REGNUM Московский зоопарк с февраля 2019 года ждут преобразования. Начнется строительство пешеходного моста и дополнительного входа в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная», сообщили в Стройкомплексе.

Решение о сооружении нового входа принято в связи с тем, что главный вход в зоопарк на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская перегружен. В выходные и праздничные дни число посетителей превышает 60 тыс. человек в день.

По словам руководитель Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева, новый вход в Московский зоопарк будет выполнен в стиле американского авангарда.

На входе построят двухэтажный входной павильон, в котором разместятся магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Вход в зоосад будет со второго этажа.

Новый пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра соединит старую и новую территории зоопарка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в наступившем 2019 году первым в Московском зоопарке появился на свет детёныш редкого мексиканского ядозуба.

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