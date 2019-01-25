Пятница, 25 Января 2019 года
09:42:21 МСК

Синоптики пообещали москвичам хорошую погоду перед мощнейшим снегопадом

Общество

Температура воздуха в Москве достигнет -13 °С

Москва, 25 января 2019, 09:41 — REGNUM  В Москве и Московской области 25 января будет погожим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

Читайте также: Как москвичи встречают аномальные морозы — фоторепортаж

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном. Мало того, Подмосковье окажется практически в самом центре этого барического максимума, благодаря чему день выдастся тихим и погожим при температурном фоне на 5−6 градусов ниже климатической нормы», — рассказали в центре.

Облачность днём окажется переменной, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве достигнет — 13 °C, в Подмосковье — 15 °C. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Относительная влажность составит 77−82%. Атмосферное давление ожидается 755 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные Москву накроет мощнейший за зиму снегопад с усилением ветра до 15 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: На Москву идет мощнейший за зиму снегопад

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить