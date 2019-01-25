Синоптики пообещали москвичам хорошую погоду перед мощнейшим снегопадом

Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве и Московской области 25 января будет погожим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

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«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится антициклоном. Мало того, Подмосковье окажется практически в самом центре этого барического максимума, благодаря чему день выдастся тихим и погожим при температурном фоне на 5−6 градусов ниже климатической нормы», — рассказали в центре.

Облачность днём окажется переменной, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве достигнет — 13 °C, в Подмосковье — 15 °C. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Относительная влажность составит 77−82%. Атмосферное давление ожидается 755 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные Москву накроет мощнейший за зиму снегопад с усилением ветра до 15 м/с.

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