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В Оренбуржье фирма попалась на уходе от налогов

Общество

По данным силовиков, речь идёт о 33 млн рублей

Оренбург, 25 января 2019, 10:08 — REGNUM  В Оренбургской области выявлен факт ухода от исполнения налогового обязательства на крупную сумму. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, в результате махинаций с финансовой документацией компания уклонилась от уплаты налога на 33 млн рублей.

По версии следствия, с апреля по июнь 2017 года договоры на поставку оборудования зерносушильного комплекса и дизельного топлива носили фиктивный характер. На их основе были составлены липовые документы, которые нашли отражение в регистрах бухгалтерского учёта. Чтобы не платить налог на добавленную стоимость завысили налоговый вычет и сумму расходов, учитываемых в при исчислении налога.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». В совершении преступления подозревается директор компании.

Согласно данным из открытых источников, основным видом деятельности компании является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Уставной капитал — 6,525 млн рублей. По данным ФНС, доходы фирмы за 2017 год составили 1 870 310 000 рублей, расходы — 1 844 780 000 рублей. Налог на добавленную стоимость был перечислен в сумме 23 924 100 рублей.

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Налоговые преступления
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