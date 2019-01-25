Площадь лесов в горах Большой Хинган на севере Китая продолжает расти

Хух-Хото, Китай, , 09:07 — REGNUM Площадь лесов в горах Большой Хинган во Внутренней Монголии на севере Китая увеличилась на более, чем 1,38 млн гектар за два десятилетия, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

По информации местного бюро лесничества, в настоящее время площадь лесов составляет порядка 10.3 млн га, а покрытие лесами в районе составляет 78,39%. Территория богата природными заповедниками, лесами, болотами и дикой живностью. В общей сложности 1848 диких растений, 72 вида охраняемых государством животных и почти 1 тыс. рек было обнаружено на этой земле.

Планируется, что к 2035 году покрытие лесами в этой местности составит 80,8% и 81,3% к середине века. Как сообщало ИА REGNUM, самое «зеленой» провинцией Китая вот уже 40 лет остается Фуцзянь. Там площадь покрытия лесами в 2018 году достигла 66,8%. Горы же Большой Хинган являются лишь частью Внутренней Монголии, где лесов не так много.

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