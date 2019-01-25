Жителю Дагестана дали 13 лет колонии за нападение с ножом на полицейского

Махачкала, , 09:20 — REGNUM Напавшему с ножом на сотрудника полиции жителю Дагестана Залиму Умаеву вынесли приговор. Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Как установили следствие и суд, 26 ноября 2017 года Умаев приехал на железнодорожный вокзал дагестанского города Кизилюрта. На станции в это время дежурили прикомандированные сотрудники отдела МВД по Тарумовскому и Бабаюртовскому районам. Проходя мимо полицейских, преступник внезапно напал на одного из них и нанес ему удар ножом в лицо. После этого другие сотрудники открыли по нападавшему огонь из табельного оружия.

Потерпевший полицейский получил сквозное ранение левой щеки, что было оценено как тяжкий вред здоровью. Сам Умаев также был ранен и задержан. В тот же день в ходе обыска в его доме сотрудники правоохранительного органа обнаружили и изъяли гранату и взрыватель к ней. Это стало поводом для возбуждения второго уголовного дела В суде обвиняемый свою вину признал, однако давать показания по существу дела отказался.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении 34-летнего жителя дагестанского города Избербаш возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью судебному приставу. Следствие установило, что в июне 2018 года к подозреваемому пришли приставы, чтобы наложить арест на его автомобиль по решению суда о взыскании имущественного ущерба.

Однако должник не желал расставаться со своей машиной. Возник конфликт, в ходе которого фигурант дела провёл в отношении одного из приставов борцовский приём, в результате чего потерпевший получил двойной перелом руки.

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