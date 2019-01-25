В Пекине стартовали двухмесячные испытания новейшего аэропорта Дасин

Пекин, , 08:57 — REGNUM Первый тестовый рейс, принятый 22 января Международным аэропортом Дасин в Пекине, положил начало испытаниям воздушной гавани, которые продлятся до 15 марта, сообщает агентство Синьхуа.

В течение почти двух месяцев четыре взлетно-посадочные полосы, шесть систем посадок, семь систем освещения, одна навигационная система и полетный дальномер наряду с целым рядом полетных процедур пройдут целую серию проверок.

По завершению испытаний, будет известно, готов ли аэропорт к запуску в эксплуатацию. Как заявил директор Бюро организации воздушного движения Гражданской администрации авиации Китая (CAAC) Чэ Цзиньцзюнь, нынешний проект испытаний является крупнейшим в истории Китая.

Читайте также: В китайской столице начинает работу новый международный аэропортКак сообщало ИА REGNUM, аэропорт Дасин принял свой первый самолет 22 января. Перед началом испытаний были проведены проверки всех систем. Самый большой аэропорт Китая планируется ввести в эксплуатацию уже в конце сентября 2019 года. Аэропорт создавался с целью разгрузить работающий на своем пределе аэропорт Столичный.

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