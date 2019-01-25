Детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали домой

Махачкала, , 08:50 — REGNUM Троих детей, отравившихся угарным газом в дагестанском городе Каспийске, выписали из больницы. В медучреждении всё ещё остаётся их мать. Она также идёт на поправку, её жизни ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Напомним, происшествие произошло в ночь на 21 января. Отравление получила семья из пяти человек, проживающая в частном доме. Отцу семейства оказали помощь амбулаторно, а мать и трое детей были госпитализированы. Причиной инцидента, по данным МЧС Дагестана, стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года трое выходцев из Дагестана погибли в Ставропольском крае в результате отравления бытовым газом. Молодые люди приехали на свадьбу родственника, а после торжества остались ночевать в частном доме знакомых, где и произошла трагедия.