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В мэрии Москвы назвали самый популярный музей у детей

Общество

Это Дарвиновский музей

Москва, 25 января 2019, 08:43 — REGNUM  В Москве действует программа «Музеи — детям». За полтора года её участниками стали 408 тыс. 928 школьников и студентов колледжей, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, всего школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы более 615 тысяч раз.

Самый популярный у школьников — это Дарвиновский музей, его посетили более 72 тыс. раз.

На втором месте — музеи-заповедники «Коломенское», «Люблино» и «Измайлово, их школьники посетили более 60 тысяч раз. На третьем — Музей космонавтики, около 56 тыс. посещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Музеи — детям» была запущена в Москве 1 сентября 2017 года. Школьники могут бесплатно посещать 90 городских музеев.

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Развитие музеев
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