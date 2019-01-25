В мэрии Москвы назвали самый популярный музей у детей

Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве действует программа «Музеи — детям». За полтора года её участниками стали 408 тыс. 928 школьников и студентов колледжей, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, всего школьники бесплатно посетили музеи и выставочные залы более 615 тысяч раз.

Самый популярный у школьников — это Дарвиновский музей, его посетили более 72 тыс. раз.

На втором месте — музеи-заповедники «Коломенское», «Люблино» и «Измайлово, их школьники посетили более 60 тысяч раз. На третьем — Музей космонавтики, около 56 тыс. посещений.

Читайте ранее: С 1 сентября московские музеи станут бесплатными для школьников

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Музеи — детям» была запущена в Москве 1 сентября 2017 года. Школьники могут бесплатно посещать 90 городских музеев.

А также на эту тему: Московские школы начнут проводить учебные дни в музеях