В мэрии Екатеринбурга подвели итоги льготной записи в первые классы

Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM В первые классы екатеринбургских школ по льготным условиям записали 835 детей. Об этом заявила глава департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя, это на 70 детей больше, чем записалось в 2018 году. Большинство заявок было подано в сами образовательные организации, ещё часть — через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры.

«Кампания проходит в штатном режиме», — заверила Сибирцева.

«Льготная» запись детей в первый класс екатеринбургских школ на 2019 год проходила с 15 декабря 2018 года по 23 января 2019 года. Право подавать такие заявки имели прокуроры, сотрудники Следственного комитета, судьи, сотрудники органов уголовно-исполнительной системы, таможенники, полицейские, пожарные и военнослужащие.

Для остальных екатеринбужцев запись начнётся в ночь на 1 февраля 2019 года. Но родители уже сейчас могут заполнить информацию о своём ребенке на едином портале госуслуг.

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