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В Закарпатье прошли обыски в рамках дела о наезде на пограничника

Общество

Изъяты вещественные доказательства

Ужгород, Украина, 25 января 2019, 08:35 — REGNUM  В Закарпатской области проведена спецоперация в рамках расследования дела о смертельном наезде на офицера Мукачевского погранотряда, заявил официальный представитель госпогранслужбы Олег Слободян, сообщило 24 января издание Liga.net.

По его словам, следователи провели обыски по тринадцати адресам и выявили огнестрельное, холодное оружие, деньги, средства связи, табачные изделия и другие доказательства незаконной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2018 г. на участке украино-румынской границы контрабандисты на автомобиле совершили наезд на офицера пограничной службы и тяжело его ранили. Позже мужчина скончался в больнице.

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