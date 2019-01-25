В Закарпатье прошли обыски в рамках дела о наезде на пограничника

Ужгород, Украина, , 08:35 — REGNUM В Закарпатской области проведена спецоперация в рамках расследования дела о смертельном наезде на офицера Мукачевского погранотряда, заявил официальный представитель госпогранслужбы Олег Слободян, сообщило 24 января издание Liga.net.

По его словам, следователи провели обыски по тринадцати адресам и выявили огнестрельное, холодное оружие, деньги, средства связи, табачные изделия и другие доказательства незаконной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2018 г. на участке украино-румынской границы контрабандисты на автомобиле совершили наезд на офицера пограничной службы и тяжело его ранили. Позже мужчина скончался в больнице.

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