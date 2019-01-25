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Танзания попала в топ-22 стран, где больше всего больных лепрой

Общество

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Танзания попала в топ-22 стран, где больше всего больных лепрой
Уильям Блейк. Дьявол, поражающий Иова проказой. 1826

Додома, 25 января 2019, 08:23 — REGNUM  Танзания — одна из 22 стран в мире, где отмечается наибольшее количество случаев заболевания лепрой. Об этом, как передает газета Mtanzania, рассказали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование.

Деус Камара, главный врач по предотвращению лепры и пневмонии в Танзании, сообщил, что в странах, где количество заболеваний больше 1000 в год, может разразиться эпидемия проказы.

Он рассказал, что, по данным ВОЗ, в 2018 году в Танзании было отмечено 1936 случаев заболевания лепрой.

В мире больше всего случаев заболевания лепрой зафиксировано в Индии, Бразилии и Индонезии. В Индии — 126 164 случая в год, в Бразилии — 26 875, в Индонезии — 15 910. По Африке лидерами стали ДР Конго — 3649 заболевших в год, Эфиопия — 3114, Нигерия — 2447.

Танзания уже 60 лет сотрудничает с негосударственной организацией GRLA из Германии для борьбы с лепрой. В этом году организация вместе с правительством Танзании планируют применить иммуномодуляторы в областях Линди и Морогоро, где зафиксировано большее количество заболевших. Танзания станет первой страной в Африке, где будут использованы такие лекарства.

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