Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков

Нефтеюганск, Югра, , 08:51 — REGNUM Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие. Его заместитель Павел Прокопович информировал прессу о госпитализации градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предварительная причина госпитализации — резкое повышение уровня сахара в крови 47-летнего Сергея Дегтярёва. Обыски проходили в здании горадминистрации весь рабочий день. Здание мэрии было закрыто «на дератизацию».

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Напомним, 24 января в горадминистрации третьего по величине города Югры прошли обыски с участием сотрудников СКР и ФСБ. На данный момент главе города Сергею Дегтярёву обвинения не предъявлено. По сообщению СМИ, его подозревают в превышении полномочий и взятке.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

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