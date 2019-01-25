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В школах Ужгорода объявлен карантин

Общество

Детские сады работают

Ужгород, Украина, 25 января 2019, 08:15 — REGNUM  С 28 января школы Ужгорода закроются на карантин, заявили в пресс-службе городского совета города, сообщил 24 января официальный сайт учреждения.

Детские сады продолжат работать с определёнными ограничениями.

Карантин был объявлен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю в Ужгороде было зарегистрировано 1037 случаев заражения. Это указывает на высокий уровень заболеваемости — 909,6 случая на 100 тыс. населения, что на 50,7% выше эпидемиологического порога.

Из всех заболевших 59,7% — это дети в возрасте до 17 лет.

Напомним, за минувшую неделю средняя заболеваемость гриппом и ОРВИ по Украине выросла, но не дотянула до эпидемиологического порога всего 3,9%. Эпидпорог превышен в пяти областях Украины.

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Грипп, ОРЗ
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