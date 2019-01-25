Пятница, 25 Января 2019 года
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30% христиан покинули иракский Синджар — СМИ

Общество

Виной тому вторжение террористов в 2014 году

Синджар, Ирак, 25 января 2019, 08:08 — REGNUM  Порядка 30% христианского населения города Синджар покинуло его и переселилось в другие страны, сообщает 25 января Kurdistan.ru.

Причиной бегства стало вторжение в город боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2014 года. Террористы занимались убийством и похищением местного населения.

В Синджаре проживали 52 христианские семьи до вторжения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также здесь жили мусульмане и езиды — религиозное меньшинство, значительно пострадавшее от рук террористов.

Напомним, идеология боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает крайне непримиримые формы. Все, что не соответствует радикальным представлением террористов объявляется вне закона и уничтожается.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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