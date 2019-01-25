СМИ: Споры вокруг биокожи сказались на здоровье оренбургского учёного

Оренбург, , 08:06 — REGNUM Оренбургский ученый, создатель биокожи Рамиль Рахматуллин госпитализирован и находится в критическом состоянии. Недавно он перенёс операцию, и состояние его здоровья начало улучшаться. Однако многочисленные споры вокруг биопластического материала на основе микро-наноструктурированного гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса, который получил еще название биокожа, а также информационный всплеск по поводу решения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о лишении учёного докторской степени стали ударом, негативно отразившимся на здоровье, сообщает портал RIA56.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов и его помощник Сергей Макшанцев заявили, что длительное времени изучали деятельность Рамиля Рахматуллина. С их точки зрения, биокожи не существует и клинических испытаний не проводилось. Сергей Макшанцев подчеркнул, что лично присутствовал на заседании экспертного совета, когда тот вынес решении о лишении докторской степени. Теперь своё веское слово должен сказать президиум ВАК, затем окончательное решение примет Минобр РФ, только после этого (ориентировочно в марте-апреле 2019 года) вердикт опубликуют на порталах ведомств. По мнению Макшанцева, шансы, что президиум проигнорирует решение экспертного совета, малы.

Между тем, как отмечает RIA56, несмотря на состояние здоровья, учёный смог повторно успешно защитить диссертацию. Диссертационный совет единогласно поддержал создателя биокожи.

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Напомним, по признанию Рамиля Рахматуллина, первая примитивная биопластическая матрица была получена в начале 2000-х годов. Научно-исследовательские работы по новым технологиям биоматериалов начались с 2006 года в лабораторных условиях. Результатом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ стал образец нового биотехнологического продукта — биопластический материал «Гиаматрикс». Это биокожа первого поколения. «Гиаматрикс» был признан лучшей инновацией 2009 года. За этот проект Рахматуллин получил Зворыкинскую премию.

По поводу нападок на название продукта биокожей учёные пояснял, что научным названием является биопластический материал на основе микро-наноструктурированного гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса, однако его упростили и сделали лаконичным. В результате в обиходе закрепилось такое название, как биокожа.

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