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Пекин планирует полностью избавиться от нищеты уже к 2020 году

Общество

К 2020 году город планирует вывести из нищеты 68 тыс. домохозяйств или 234 деревни из состояния подушевого дохода менее 11 160 юаней в год ($1634)

Пекин, 25 января 2019, 08:00 — REGNUM  Власти Пекина выведут все деревни города административного подчинения из нищеты к 2020 году по мере улучшения экономической ситуации в регионе, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

К 2020 году город планирует вывести из нищеты 68 тыс. домохозяйств или 234 деревни из состояния подушевого дохода менее 11 160 юаней в год ($1634), который является чертой бедности в Китае. Это часть городской программы модернизации сельского хозяйства инфраструктуры и управления в бедных сельских районах.

Напомним, что в марте 2018 года Китай анонсировал планы по улучшению инфраструктуры снабжения питьевой водой, энергией и информацией. Кроме того, планируется построить или усовершенствовать 200 тыс. км сельских дорог с целью модернизации деревень.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень нищеты в китайской провинции Тайюань упал на 1,1% в 2018 году

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