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Картой москвича пользуются более 410 тыс. студентов

Общество

С 2013 года её получили почти 2,4 млн студентов

Москва, 25 января 2019, 07:56 — REGNUM  В Москве около 417 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов пользуются социальной картой москвича, сообщается на портале столичного мэра.

Карта москвича дает бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки и оплату покупок в магазинах и в организациях, оказывающих бытовые услуги.

Также на социальную карту зачисляются стипендии. А студенты ряда вузов Москвы используют карты как пропуск в учебное заведение.

Карта москвича действует с 2013 года. За прошедший период её получили почти 2,4 млн студентов. В 2018 году карты москвича начали выдавать аспирантам и ординаторам. Их получили около 20 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, социальная карта москвича дает право на скидку в 5,5 тыс. торговых и сервисных точек по всему городу.

Подробнее: Соцкарта москвича даёт скидку в 5500 торговых и сервисных точках

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