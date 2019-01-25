В Челябинске реконструируют заброшенное здание детской филармонии

Челябинск, , 07:39 — REGNUM В Челябинске заброшенное уже больше десяти лет здание детской филармонии, наконец, решили отремонтировать. Реконструкция потребует 400 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Детская филармония была открыта 1 сентября 1984 года. Но в 2008 году здание признали аварийным. В связи с этим работу учреждения приостановили. Сейчас оно не функционирует.

В настоящее время уже разработан проект реконструкции здания. Государственная экспертиза проекта закончится в апреле. Кроме того, власти региона подготовили в Минкультуры России заявку на 270 млн рублей. Остальные 130 млн потратят из областного бюджета.

Однако в регионе готовы и к возможному отказу Минкультуры России. В таком случае все работы и оборудование оплатит областной бюджет.

Как следует из проекта, к зданию на улице Ворошилова возведут пристрой, а также надстроят этаж. В зале число посадочных мест увеличат с 265 до 400. Также филармония станет доступной для детей-инвалидов.