Более 80% граждан РФ довольны услугами мобильной связи

Москва, , 07:37 — REGNUM Жители России (82%) в целом довольны услугами и качеством мобильной связи. 76% пользуются услугами той или иной сотовой компании три года и более. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

84% опрошенных заявили, что: там, где они живут, связь хорошая. При этом 54% за последние полгода сталкивались с проблемами мобильной связи или мобильного интернета в том числе 12% граждан — часто, 28% — редко.

Слишком высокой считают плату за мобильную связь считают 21% респондентов. Для большинства (72%) стоимость сотовой связи и интервент терпимы, приемлемы. рос

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года компании «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 предупредили своих клиентов о повышении стоимости услуг мобильной связи с 1 января 2019 года.

Подробнее: Операторы мобильной связи предупредили своих клиентов о повышении цен