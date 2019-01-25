Не воровать — это «ловить хайп»? В Якутии спорят о главе минпреда

Якутск, , 07:55 — REGNUM Поступок министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких, отказавшейся принять взятку и сдавшей коррупционера правоохранительным органам, вызвал в республике неоднозначную реакцию. Многие теперь обвиняют министра в том, что она пытается «ловить хайп» и разрушает годами работавшую систему, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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«Похоже на спектакль», «Хайп», «Система работала и будет работать. Я так думаю, она сама скоро уйдёт», — пишут пользователи в соцсетях.

Есть даже заявления в СМИ, оправдывающие попытку директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдорова дать взятку. Сама Ирина Высоких считает такое восприятие её поступка странным.

«Раскрыла факт коррупции, чтобы не спустили на тормозах — «ловит хайп». Обнародовала многочисленные факты халатности в минпреде, чтобы впредь неповадно было, — «принижаю предыдущего министра». Хорошо хоть, что это в основном пишут немногочисленные защитники казнокрадов. Но среди них встречаются и обычные люди — и это тревожный звонок, как ни крути. Видимо, мы сами не заметили, как сильно изменилось общество и как абсолютно недопустимые вещи стали обыденными и даже нормальными», — написала Ирина Высоких в соцсети.

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Аналогичного мнения придерживается политолог Виталий Обедин.

«Насколько дико видеть, как мы перестали воспринимать естественное именно как естественное. Для нас нормальные, адекватные, человеческие поступки людей, наделенных властью, стали чем-то из ряда вон выходящим, невероятным, — удивляется эксперт. — Мэр Якутска Сардана Авксентьева просто начала выполнять свои обещания, данные в период выборов, и экономить бюджетные средства. Всё! «Чудо-женщина», «Мэр, которого надо занести в Красную книгу!», «Ее надо клонировать и в каждый город!» Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких поступила в соответствии с совестью и должностной инструкцией — написала заявление о покушении на дачу (ей) взятки (7% от объёма контракта). Всё! Якутск шумит уже который день. Журналистов набежало на брифинг чуть не больше, чем на пресс-конференцию главы. А ведь это абсолютно нормальные, естественные вещи для людей. Держать слово. Не шиковать на бюджетные деньги. Не воровать и не давать другим. Сильно же сместилось наше восприятие «нормального».

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Высоких помогла УФСБ задержать генерального директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдорова, предложившего ей взятку за помощь в заключении госконтрактов. Глава ведомства заявила о просьбе руководителя этой компании в правоохранительные органы, а затем приняла участие в спецоперации.

По словам Ирины Высоких, директор «Якутской ярмарки» предлагал взятку уверенно и заявлял о своём опыте в таких делах. Он предлагал ей принять решение о передаче этой фирме нескольких туристических объектов, которые курирует АО «Центр кластерного развития «Якутия», а затем получать от их деятельности проценты.