Китай создаст специализированный миграционный сервисный центр в 2019 году

Пекин, , 07:30 — REGNUM Миграционный сервисный центр интеграции иностранных мигрантов, приехавших на работу в Китай, начнет действовать уже в первой половине 2019 года, сообщили в национальной иммиграционной администрации Китая (NIA), сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Центр займется предоставления услуг, связанных с удовлетворением нужд и потребностей мигрантов вовремя их нахождения или путешествий по Китаю, включая юридическую, языковую и культурную помощь. Кроме того, в центре будут проводиться консультации, приниматься жалобы, предоставляться экстренная поддержка, а также предоставляться вся необходимая информация для путешественников.

Кроме того, как сообщили в NIA, готовится к запуску целая онлайн-платформа и мобильное приложение, которые позволят людям обрабатывать заявки о получении въездных и выездных документов, осуществлять оплату и получать списки требований через интернет при помощи компьютеров и смартфонов.

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