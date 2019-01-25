Пятница, 25 Января 2019 года
07:30:38 МСК

Китай создаст специализированный миграционный сервисный центр в 2019 году

Общество

Центр займется предоставления услуг, связанных с удовлетворением нужд и потребностей мигрантов вовремя их нахождения или путешествий по Китаю

Пекин, 25 января 2019, 07:30 — REGNUM  Миграционный сервисный центр интеграции иностранных мигрантов, приехавших на работу в Китай, начнет действовать уже в первой половине 2019 года, сообщили в национальной иммиграционной администрации Китая (NIA), сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Центр займется предоставления услуг, связанных с удовлетворением нужд и потребностей мигрантов вовремя их нахождения или путешествий по Китаю, включая юридическую, языковую и культурную помощь. Кроме того, в центре будут проводиться консультации, приниматься жалобы, предоставляться экстренная поддержка, а также предоставляться вся необходимая информация для путешественников.

Кроме того, как сообщили в NIA, готовится к запуску целая онлайн-платформа и мобильное приложение, которые позволят людям обрабатывать заявки о получении въездных и выездных документов, осуществлять оплату и получать списки требований через интернет при помощи компьютеров и смартфонов.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР — против незаконной миграции в Россию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить