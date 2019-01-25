В Оренбуржье ограничили движение транспорта из-за ненастья

Оренбург, , 07:25 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области в связи с ухудшением погодных и дорожных условий утром 25 января ввели временное ограничение движения транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной Госавтоинспекции, движение перекрыли на участке федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбургу) с 144+360 км по 176+000 км.

Стоит отметить, что ГУ МЧС 24 января предупреждало об ухудшении погодных условий. В регионе ожидался туман, изморозь, сильный снег, метель, усиление ветра, порывы 17−22 м/с, минимальная температура воздуха — 30, — 32°.

Добавим, что утро 25 января выдалось тяжёлым и для водителей, которые передвигаются по Оренбургу. Снегопад и метель ограничивали видимость, машины двигались очень медленно.

В ГУ МЧС и ГИБДД по региону рекомендуют автовладельцам по возможности отказаться от дальних поездок.

Временное ограничение движения транспортных средств ввели и в соседнем Казахстане. Из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада ограничение коснулось участка с 195-го по 251-й км трассы Самара — Чимкент (от Уральска до границы с Российской Федерацией, МАПП «Маштаково» на оренбургском участке госграницы).