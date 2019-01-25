По Иркутской области прокатилась волна сообщений о бомбах

Иркутск, , 07:22 — REGNUM 25 января жителей Иркутской области взбудоражили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Так, уведомления о возможном минировании получили свыше 20 организаций.

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В их числе оказались 11 школ Иркутска. Как уточнил на оперативном совещании в администрации города заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике Виталий Барышников, сообщения о минировании поступили в школы №№ 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.

«Обо всех случаях было незамедлительно сообщено в полицию. Учащиеся, а также педагогический состав эвакуированы из зданий, детей отпустили по домам», — приводит НИА-Байкал слова чиновника.

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Во всех образовательных учреждениях работают оперативные службы. Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы оповестят об отсутствии угрозы.

Также утром 25 января пришлось эвакуировать посетителей и персонал двух объектов в Ангарске, в том числе ТЦ «Фестиваль». Эвакуировали и персонал, и пациентов больницы в поселке Дзержинск.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в настоящее время Иркутская городская клиническая больница №10, которая ранее была также эвакуирована из-за поступившего сообщения о минировании, вернулась к работе в штатном режиме.

Добавим, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб проверяют каждое сообщение.

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