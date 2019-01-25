В Иркутске обсуждают варианты благоустройства набережной Ушаковки

Иркутск, , 07:16 — REGNUM Разработкой дизайнерских проектов для обустройства набережной реки Ушаковки в Иркутске займётся группа молодых архитекторов во главе с магистрантом Иркутского национального исследовательского технического университета Романом Малиновичем, сообщает 25 января пресс-служба вуза.

Основная идея концепции заключается в том, чтобы сделать набережную центром притяжения молодежи. До 15 февраля архитекторам предстоит оформить проектно-сметную документацию. Затем к разработкам планируется привлечь состоящих в Клубе молодых архитекторов «политеховцев».

Участники проекта предложили обустроить велодорожки, которые станут частью общегородского маршрута. Одна из идей — строительство амфитеатра около моста на улице Фридриха Энгельса.

Также молодые проектировщики намерены организовать площадки, где разместят арт-объекты. Предполагается, что будет действовать постоянная экспозиция, а также появятся передвижные и созданные на архитектурных фестивалях инсталляции.

Вдоль берега Ушаковки со стороны улицы Баррикад планируется установить стену для граффити длиной около 400 метров. Магистрант ИРНИТУ выразил надежду на то, что появление такого объекта воспитает у горожан уважение к культуре и превратит «стихийное творчество» в настоящее уличное искусство.

Читайте также: В Иркутске решились на благоустройство Студгородка ИРНИТУ