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В Китае было закрыто 79 плавучих ресторанов, «терзавших» реку Янцзы

Общество

Участок реки Янцзы, пролегающий через главную городскую зону Чунцина был просто истерзан корабельными ресторанами

Тяньцзинь, Китай, 25 января 2019, 06:13 — REGNUM  В городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая закрылось 79 корабельных ресторанов и исправлены проблемы еще в 13 на реке Янцзы с целью борьбы с загрязнением воды, сообщили местные власти, передает 24 января агентство Синьхуа.

Участок реки Янцзы, пролегающий через главную городскую зону Чунцина был просто истерзан корабельными ресторанами. Отходы, помои и мусор сливались прямо в реку без какой-либо очистки, что привело к серьезному загрязнению реки.

Для того, чтобы сберечь экологию реки, власти Чунцина начали кампанию по регуляции деятельности речных ресторанов в январе 2018 года. Все лишние и незаконные рестораны были закрыты, а действующие легально прошли проверку на соответствие санитарным и экологическим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая уже два года работает ресторан, где пожилые люди старше 70 лет могут поесть всего за один юань.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая уже два года работает ресторан, где можно поесть за 1 юань

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