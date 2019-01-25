В китайской провинции Чэцзян электричество плавно вытесняет уголь и нефть

Ханчжоу, Китай, , 05:57 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая запустила более 3,7 тыс. «проектов замещения электричеством» в 2018 году, целью которых является постепенное снижение выбросов диоксида углерода в воздухе, сообщили в генерирующей компании Чжэцзяна State Grid Zhejiang Electric Power Co. Ltd., передает 24 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 3714 проектов замещения были запущены в провинции в 2018 году, результатом которых стало потребление более 7 млрд кВт⋅ч электроэнергии при сокращении потребления угля и нефтепродуктов в угольном эквиваленте на 2,8 млн тонн, сообщили в компании.

Компания занималась продвижением электрической энергии в ключевых сферах провинции взамен использования угля и нефтепродуктов с целью борьбы за экологию провинции. В частности, речь идет о сфере транспортных перевозок, отопления, туризма, сельского хозяйства и промышленности. Так, к настоящему моменту более 25 тыс. домохозяйств провинции используют электричество для отопления.

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