В Екатеринбурге граждане смогут бесплатно поставить прививку от кори

Екатеринбург, , 07:09 — REGNUM В поликлиниках Екатеринбурга любой гражданин сможет бесплатно поставить прививку от кори. Кабинеты вакцинации будут работать в том числе по субботам с 09:00 до 15:00 по местному времени (с 07:00 до 13:00 по мск).

«Любой человек, кто живет в Екатеринбурге, независимо от прописки, независимо от регистрации, что касается и людей из стран ближнего зарубежья — должны прийти в любую территориальную поликлинику и сделать прививку против кори», — сообщил «Областному телевидению» главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Харитонов.

Меры приняты в связи с неблагополучной ситуацией, возникшей в Екатеринбурге из-за заболеваемостью корью. С начала года в областном центре опасное инфекционное заболевание диагностировали у четырёх детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальной городской комиссией Екатеринбурга были приняты неотложные меры профилактики. В том числе с 23 января дети, подростки, студенты, а также педагоги и преподаватели не будут допущены к занятиям и на работу в детские сады, школы и вузы города.

Напомним, что ранее медики ввели карантин в многоквартирных домах, в которых проживают заболевшие корью дети. Там были проведены профилактические мероприятия по недопущению распространения кори.

Отметим, что вспышка кори в Екатеринбурге была зафиксирована в конце 2016 года. Тогда опасное заболевание было диагностировано 46 детей и 30 взрослых.

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