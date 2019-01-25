Мэр Москвы рассказал о развитии детских технопарков

Москва, , 05:36 — REGNUM Более 60 тысяч школьников Москвы в 2018 году посетили детские технопарки в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения детского технопарка «Траектория взлета».

По его словам, в Москве уже работают 15 детских технопарков. На мероприятия, проводимые ими, в 2018 году пришло более 60 тысяч учащихся столичных школ.

«Обучение и практическая работа в хорошо оснащенных лабораториях, с преподавателями-практиками помогают юным москвичам расширить кругозор, приобрести новые знания и навыки», — заявил Собянин.

Руководитель технопарка «Траектория взлета», созданного на базе Московского авиационного института (МАИ), Сергей Ершов заявил, что обучение в этом технопарке уже прошли около двухсот столичных школьников.

В «Траектории взлета» уже открыты два направления — IT-разработка и 3D-моделирование, в мае 2019 года планируется открыть еще шесть направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве планируется открыть еще два технопарка. Основными их направлениями станут робототехника, космонавтика, био‑ и нанотехнологии, промышленный дизайн и моделирование.

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