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Российские студенты назвали лучшими работодателями Google и «Яндекс»

Общество

«Газпром» оказался на четвертом месте

Москва, 25 января 2019, 05:02 — REGNUM  Наиболее привлекательными работодателями российские студенты считают корпорации Google и «Яндекс», передает РБК.

Соответствующий вывод сделан на основе данных портала поиска работы Future Today. Рейтинг работодателей составлен по результатам ответов 20 тысяч российских студентов 30 высших учебных заведений России. На вопросы отвечали учащиеся четвертого — пятого курсов.

Рейтинг возглавила американская корпорация Google, которой как потенциальным работодателем интересуются 21,3% учащихся. На втором месте российская компания «Яндекс» (19,4%), на третьем — американская Apple (16,5%).

В российской госкорпорации «Газпром» хотели бы работать 15% опрошенных, в BMW — 8,4%, в «Газпром-нефти» и «Роснефти» — 6,9% (в каждой). На восьмом месте рейтинга «Сбербанк» (6,2%), на девятом — Mersedes-Bens (6,1%), на десятом — Microsoft и «Аэрофлот» (5,7%).

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