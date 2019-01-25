Соловьев разыграл украинского политолога фальшивым иском

Москва, , 04:48 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев разыграл украинского гостя программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Вячеслава Ковтуна при помощи фальшивого иска в суд. Розыгрыш произошел во время телепередачи. Видео Соловьев опубликовал на своей странице в Twitter

В первой части видео Ковтун назвал главу Минэнерго РФ Александра Новака «предателем». Соловьев в ответ напомнил, что за подобные высказывания Ковтуну может грозить иск за клевету. Во второй части видеоролика, опубликованного Соловьевым, видно как человек к форме сотрудника полиции заходит в гримерку Ковтуна и вручает ему «повестку в суд».

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1088321523012784128

«Слава, а ты как думал, просто так, что ли, языком молоть? Всё!» — звучит за кадром.

Ковтун осознал, что его разыграли и пообещал хранить «повестку».

"Чуть не довели Ковтуна до инфаркта», — заявил Соловьев в аннотации к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинского политолога и частого гостя телепередач на российских каналах Вячеслава Ковтуна внесли в базу данных сайта «Миротворец». Администрация неонацистского ресурса объяснила появление Ковтуна в базе его участием в «антиукраинских пропагандистских акциях за материальное вознаграждение».

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