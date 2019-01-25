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Аллигатор помог американцу справиться с депрессией

Общество

Врач разрешил ему завести аллигатора вместо медикаментозного лечения

Аллигатор помог американцу справиться с депрессией
Clément Bardot
Аллигатор

Гаррисберг, США, 25 января 2019, 04:40 — REGNUM  Житель американского штата Пенсильвания заявил, что домашний аллигатор помогает ему справляться с депрессией, сообщает портал WFNA.

Сообщается, что 65-летний Джоуи Хенни получил в качестве питомца для эмоциональной поддержки аллигатора по кличке Уолли. Завести рептилию ему разрешил лечащий врач, который считает, что Уолли сможет заменить пожилому американцу лекарства в борьбе с депрессией. По словам Хенни, Уолли любит кушать куриные крылышки и обниматься, несмотря на то, что достигает полтора метра в длину.

При этом Хенни подчеркнул, что осознает опасность рептилии, которая в случае чего может откусить ему руку. Несмотря на это, Хенни доволен своим питомцем и заявляет, что никогда не боялся его.

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Спасение диких животных и растений
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