Аллигатор помог американцу справиться с депрессией

Гаррисберг, США, , 04:40 — REGNUM Житель американского штата Пенсильвания заявил, что домашний аллигатор помогает ему справляться с депрессией, сообщает портал WFNA.

Сообщается, что 65-летний Джоуи Хенни получил в качестве питомца для эмоциональной поддержки аллигатора по кличке Уолли. Завести рептилию ему разрешил лечащий врач, который считает, что Уолли сможет заменить пожилому американцу лекарства в борьбе с депрессией. По словам Хенни, Уолли любит кушать куриные крылышки и обниматься, несмотря на то, что достигает полтора метра в длину.

При этом Хенни подчеркнул, что осознает опасность рептилии, которая в случае чего может откусить ему руку. Несмотря на это, Хенни доволен своим питомцем и заявляет, что никогда не боялся его.