Американский миллиардер купил пентхаус в Нью-Йорке за рекордную сумму

Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Американский миллиардер Кеннет Гриффин купил за $238 млн четырехэтажную квартиру с пентхаусом в центре Нью-Йорка, который был признан самым дорогим жильем, когда-либо продававшимся в Соединенных Штатах, сообщает газета The New York Times.

Сообщается, что квартира находится в 69-этажном небоскребе между Седьмой и Восьмой авеню. В настоящее время в здании продолжается ремонт. После ремонта в квартире появится спортивный клуб, библиотека, площадка для игры в баскетбол и гольф. Площадь жилья, как отмечает газета, составляет более 2200 квадратных метров.

Ранее в США самым дорогим жильем в истории страны считался особняк, расположенный в Ист-Хамптоне (штат Нью-Йорк). Его приобрел бизнесмен Барри Розенстайн за $137 млн в 2014 году.