Кличко в Давосе назвал Украину «сексуальной»

Давос, Швейцария, , 03:57 — REGNUM Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко назвал Украину «сексуальной» в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем выступлении боксер рассказывал о перспективности инвестиций в Украину. По его словам, Украина является красивой и сексуальной — ее «все хотят». В подтверждение своих слов он привел эпизоды из истории Украины, подчеркнул, что в разное время этой территорией хотели владеть поляки, турки, шведы, монголы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам украинского президента Петра Порошенко, западные инвесторы в Давосе подписали договор об инвестициях в Украину в размере $250 млн. По его словам, эти деньги будут вложены в развитие возобновляемой энергетики.

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