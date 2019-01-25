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Кличко в Давосе назвал Украину «сексуальной»

Общество

Ему кажется, что Украину «все хотят»

Давос, Швейцария, 25 января 2019, 03:57 — REGNUM  Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко назвал Украину «сексуальной» в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем выступлении боксер рассказывал о перспективности инвестиций в Украину. По его словам, Украина является красивой и сексуальной — ее «все хотят». В подтверждение своих слов он привел эпизоды из истории Украины, подчеркнул, что в разное время этой территорией хотели владеть поляки, турки, шведы, монголы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам украинского президента Петра Порошенко, западные инвесторы в Давосе подписали договор об инвестициях в Украину в размере $250 млн. По его словам, эти деньги будут вложены в развитие возобновляемой энергетики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Давосе Украина заключила инвестиционные договоры на $300 млн

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