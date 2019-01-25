Новгородские мечты: чиновников — на окраины, через Волхов — канатную дорогу

Великий Новгород, , 09:51 — REGNUM Владелец компании Zenden, уроженец Новгородской области Андрей Павлов предложил проект развития территории бывшего военного госпиталя в Великом Новгороде, а также высказал идею о переносе здания железнодорожного вокзала и всех административных зданий на промышленную окраину города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом предприниматель написал на своей странице в Facebook, опубликовав также эскизы проектов.

В качестве нового места для железнодорожного вокзала, а также для административных зданий, включая здание правительства региона (так называемый Дом советов) Павлов предложил станцию Павловскую. Таким образом, по его мнению, можно было бы решить транспортные проблемы центра Великого Новгорода

«Господа чиновники, отдайте центр города туристам и жителям», — написал Павлов, отметив, правда, что «мечтать не вредно».

Он также заявил о «красивой идее» соединить две части города — его Торговую и Софийскую стороны — канатной дорогой через реку Волхов.

О планах создания канатной дороги, которая бы соединила район Антоново на Торговой стороне, где расположены корпуса Новгородского государственного университета, с Колмовской набережной на Софийской стороне сообщили и в мэрии Великого Новгорода.

Об этом шла речь на встрече мэра города Сергея Бусурина с членами Ассоциации туризма Великого Новгорода. Мэр рассказал о планах развития города, в том числе о смещении делового и туристического бизнеса в сторону Колмовской набережной: напротив спортивного комплекса «Манеж» планируется строительство технической школы-парка и канатной дороги в Антоново.

Напомним, в настоящее время административные здания правительства Новгородской области и мэрии Великого Новгорода находятся в историческом центре города, рядом с Кремлём. Железнодорожный вокзал также расположен в центре города, а железнодорожные пути, по сути, разделяют его Софийскую сторону на две части. Что касается переправы через реку Волхов, то его берега соединяют четыре моста — три автомобильных и один пешеходный. Канатных дорог в Новгороде никогда не было.