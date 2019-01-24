Посольство: в Венесуэле находятся около 600 граждан России

Каракас, , 22:59 — REGNUM В Венесуэле, где обострился политический кризис, находятся около 610 граждан России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консульский отдел российского посольства в Каракасе.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что российские туроператоры уже давно организованно не отправляют туристов в Венесуэлы с учётом ситуации с безопасностью в этой стране.

По её словам, если в Венесуэле и есть российские туристы, то «наверняка единицы», отправившиеся в поездку в индивидуальном порядке.

Как передавало ИА REGNUM, накануне лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя исполняющим обязанности президента.

После этого в Каракасе и других городах страны на улицы вышли как противники, так и сторонники действующего главы государства Николаса Мадуро.

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