Четверг, 24 Января 2019 года
21:30:41 МСК

Китай оптимизирует работу иммиграционных органов

Общество

Целью реформы провозглашена экономия средств сограждан

Пекин, 24 января 2019, 21:30 — REGNUM  В Китае вскоре завершается год, прошедший с начала работы по оптимизации деятельности иммиграционных органов, начавшейся 1 мая 2018 года, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на данные Государственного иммиграционного управления (ГИУ) КНР.

С тех пор выдано около 100 млн разрешений на выезд и въезд в страну, что больше, чем на 12% превышает показатели предыдущего года. В материковой части страны за период с 1 сентября прошлого года были заменены или обновлены документы для более, чем 15 млн граждан КНР.

Ожидается, что благодаря оптимизации, на 10 млрд юаней (почти 1,5 млрд долларов) сократятся расходы граждан на поездки за границу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить