Китай оптимизирует работу иммиграционных органов

Пекин, , 21:30 — REGNUM В Китае вскоре завершается год, прошедший с начала работы по оптимизации деятельности иммиграционных органов, начавшейся 1 мая 2018 года, сообщает 24 января Синьхуа со ссылкой на данные Государственного иммиграционного управления (ГИУ) КНР.

С тех пор выдано около 100 млн разрешений на выезд и въезд в страну, что больше, чем на 12% превышает показатели предыдущего года. В материковой части страны за период с 1 сентября прошлого года были заменены или обновлены документы для более, чем 15 млн граждан КНР.

Ожидается, что благодаря оптимизации, на 10 млрд юаней (почти 1,5 млрд долларов) сократятся расходы граждан на поездки за границу.