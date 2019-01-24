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Система видеонаблюдения в Калининграде снизила уровень преступлений на 25%

Общество

Правоохранительные органы Калининградской области изучали порядка 6 тыс. видеозаписей

Система видеонаблюдения в Калининграде снизила уровень преступлений на 25%
Марина Каширская © ИА REGNUM
Видеонаблюдение

Калининград, 24 января 2019, 19:19 — REGNUM  Операторы системы «Безопасный город» в Калининградской области в 2018 году передали в правоохранительные органы порядка шесть тысяч видеозаписей общим объёмом в 1,5 терабайта, с помощью которых было раскрыто около 200 преступлений и около тысячи административных правонарушений, сообщила сегодня, 24 декабря, пресс-служба правительства Калининградской области.

Всего уровень уличной преступности в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, снизился на 25%. Сейчас в региональную систему интегрировано 1 193 видеокамеры наружного наблюдения, которые фиксируют происходящее на улицах Калининграда и в административных центрах муниципальных образований.

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